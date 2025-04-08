«Пытались сломать»: Чудом выживший в плену штурмовик рассказал об ужасах в застенках ВСУ

Штурмовик рассказал RT, что украинские медики вытащили из него осколки, и на этом лечение закончилось. После этого бойцу давали лишь ибупрофен. Пленных российских бойцов «пытались сломать», добавил Наджаф. Их выводили на мороз в тонкой одежде, а некоторых и вовсе закапывали в яму по горло и спускали туда голодных собак, которые лакомились ещё живыми головами. Условия содержания при этом тщательно скрывались от Красного Креста.