В Южной Корее назначили президентские выборы на 3 июня

4 апреля Конституционный суд единогласно отрешил президента Юн Сок Ёля от власти, в течение 60 дней с того момента должны пройти выборы. Ранее уже ожидалось, что голосование состоится через 60 дней, чтобы дать политикам больше времени. Хан Док Су исполняет обязанности главы государства.