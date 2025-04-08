В Южной Корее назначили президентские выборы на 3 июня

4 апреля Конституционный суд единогласно отрешил президента Юн Сок Ёля от власти, в течение 60 дней с того момента должны пройти выборы. Ранее уже ожидалось, что голосование состоится через 60 дней, чтобы дать политикам больше времени. Хан Док Су исполняет обязанности главы государства.
8 апреля кабинет министров под руководством премьера провел заседание. Члены кабинета также объявили 3 июня временным выходным днем.
4 апреля началась предварительная регистрация кандидатов в президенты. Полноценная регистрация завершится к 11 мая, а предвыборная кампания стартует 12 мая.