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В Южной Корее назначили президентские выборы на 3 июня

СЕУЛ, 8 апреля. /ТАСС/. Правительство Республики Корея выбрало 3 июня в качестве дня досрочных выборов президента после подтверждения импичмента Юн Сок Ёля. Об этом сообщил аппарат премьер-министра Хан Док Су.

Источник: AP 2024

4 апреля Конституционный суд единогласно отрешил президента Юн Сок Ёля от власти, в течение 60 дней с того момента должны пройти выборы. Ранее уже ожидалось, что голосование состоится через 60 дней, чтобы дать политикам больше времени. Хан Док Су исполняет обязанности главы государства.

8 апреля кабинет министров под руководством премьера провел заседание. Члены кабинета также объявили 3 июня временным выходным днем.

4 апреля началась предварительная регистрация кандидатов в президенты. Полноценная регистрация завершится к 11 мая, а предвыборная кампания стартует 12 мая.