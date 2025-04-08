ERR: в Эстонии хотят топить «опасные» торговые суда

Эстонский парламент рассмотрит проект закона, который позволит Военно-морскому флоту страны топить «опасные» торговые корабли, информирует ERR.
Законопроект будет рассмотрен на следующей неделе.
«Силы обороны могут получить право применять силу для укрепления морской безопасности. В крайнем случае, будет предоставлено право потопить опасное гражданское судно», — говорится в сообщении.
В материале сказано, что эстонский флот сможет топить корабли в том случае, если «угрозу» невозможно отразить другими способами.
Эстонские моряки получат право открывать огонь на поражение и в территориальных водах, и в исключительной экономической зоне.
Ранее сообщалось, что в Эстонии бойцы на учениях получили обморожения из-за отсутствия снаряжения.