Губернатор поручил устранить последствия урагана в Красноярском крае в короткие сроки

Губернатор Красноярского края Михаил Котюков поставил задачу в максимально короткие сроки устранить последствия урагана в регионе. Задействованы необходимые ресурсы для восстановления электроснабжения и повреждённых стихией объектов. Об этом сообщили в Управлении пресс-службы губернатора и правительства Красноярского края.