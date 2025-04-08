Губернатор поручил устранить последствия урагана в Красноярском крае в короткие сроки

Губернатор Красноярского края Михаил Котюков поставил задачу в максимально короткие сроки устранить последствия урагана в регионе. Задействованы необходимые ресурсы для восстановления электроснабжения и повреждённых стихией объектов. Об этом сообщили в Управлении пресс-службы губернатора и правительства Красноярского края.
— Главам муниципальных образований необходимо на местах оценить, кому из жителей нужна помощь, и оперативно её оказать. В первую очередь — многодетным семьям, социально незащищенным категориям населения, семьям участников СВО, — отметил Михаил Котюков.
Добавим, что наиболее пострадали от урагана Канск, Уярский, Идринский, Ермаковский, Минусинский, Курагинский районы и Шушенский муниципальный округ. На данный момент комиссия оценивает ущерб.