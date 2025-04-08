La Prensa: МИД Панамы уволил посла из России спустя два месяца после назначения

Дипломат покидает свой пост спустя всего два месяца.
Панама отзывает своего посла в России Катлина Тодда. Дипломат покидает пост всего через два месяца после вступления в должность. Об этом сообщает газета La Prensa со ссылкой на МИД Панамы.
«Министерство иностранных дел Панамы приняло решение об отзыве посла республики в России Холмана Делберта Катлина Тодда», — говорится в тексте газеты. Там добавили, что увольнение произошло всего через два месяца после его вступления в должность.
В министерстве отметили, что посол назначается свободно, поэтому увольнение не требует объяснений. На данный момент не известно, кто займет его место. Это решение вызвало вопросы среди сотрудников, так как Катлин Тодд только начал свою работу.
Катлин Тодд опытный дипломат с многолетним стажем государственной службы, был назначен послом Панамы в России действующей администрацией. Свои полномочия он официально начал 10 февраля 2025 года, в ходе церемонии вручения копий верительных грамот заместителю министра иностранных дел РФ Сергею Рябкову.