Washington Post: Маск просил Трампа пересмотреть решение по пошлинам

Руководитель департамента государственной эффективности США (DOGE) Илон Маск просил главу Белого дома Дональда Трампа решение по новым американским пошлинам, написала газета The Washington Post со ссылкой на свои источники.
Согласно их данным, миллиардер обращался с такой просьбой, когда оставил в социальных сетях серию сообщений с критикой в адрес советника президента по торговле Питера Наварро. Предприниматель осудил помощника Трампа «за агрессивный план пошлин».
При этом, как подчёркивается в публикации, призыв Маска не принёс результатов. В статье отмечается, что 7 апреля Трамп пригрозил Китаю ввести новые импортные пошлины со ставкой 50%.
Напомним, 2 апреля президент США подписал указ о введении «взаимных» пошлин на ввоз товаров из других стран. Базовая минимальная ставка тарифов составит 10%. Россию в перечень этих стран не включили.
Также сообщалось, что Трамп объяснил пользу для США от введения пошлин. Он утверждает, что это решение позволит Соединённым Штатам выплатить внешний долг.