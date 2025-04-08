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МИД: Япония настроена на мирный договор с Россией

Токио намерен продолжать курс на урегулирование территориального спора вокруг южных Курильских островов.

Источник: Аргументы и факты

Японские власти сохраняют стремление к подписанию мирного соглашения с Россией, несмотря на напряжённость в двусторонних отношениях.

Такая позиция изложена в ежегодном внешнеполитическом отчёте Министерства иностранных дел Японии «Синяя книга» за 2024 год.

В документе подчёркивается, что Токио намерен продолжать курс на урегулирование территориального спора вокруг южных Курильских островов и добиваться заключения мирного договора.

При этом Япония по-прежнему рассматривает эти острова как часть своих исторических территорий, находящихся, как указано в докладе, под «незаконной оккупацией» России. Кроме того, в отчёте выражается заинтересованность в возобновлении гуманитарных обменов с жителями южной части архипелага.

Между тем Генеральная прокуратура РФ признала нежелательной в России деятельность японской организации «Ассоциация по вопросам северных территорий»*, которая финансирует исследования и участвует в разработке новых методик по возвращению российских островов Итуруп, Кунашир и группы островов Малой Курильской гряды.

*Организация признана Генпрокуратурой нежелательной в России.