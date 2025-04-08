МИД: Япония настроена на мирный договор с Россией

При этом Япония по-прежнему рассматривает эти острова как часть своих исторических территорий, находящихся, как указано в докладе, под «незаконной оккупацией» России. Кроме того, в отчёте выражается заинтересованность в возобновлении гуманитарных обменов с жителями южной части архипелага.