TVP Info: уровень неприязни к украинцам в Польше «достиг максимума»

В Польше уровень негативного отношения к гражданам Украины «достиг максимума», сообщает TVP Info.
Издание проанализировало посты в соцсетях, где жители Польши говорят об украинцах.
«Образ украинцев никогда прежде не сопровождался такой сильной “волной враждебности и обвинений”», — говорится в публикации.
В частности, поляки отмечают бессмысленность помощи Киеву, который «не может победить в конфликте». Кроме того, они недовольны социально-экономической нагрузкой из-за беженцев с Украины в Польше.
В материале сказано, что украинских беженцев чаще всего обвиняют в воровстве, нападениях и росте преступности (41 процент) и в злоупотреблении системой социальных пособий (29 процентов).
Помимо этого, поляки жалуются, что украинцы лишили их рабочих мест (21 процент), а также напоминают об «отсутствии благодарности» (девять процентов).
Ранее сообщалось, что европейцы злятся на беженцев с Украины, сидящих на пособиях.