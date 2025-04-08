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TVP Info: уровень неприязни к украинцам в Польше «достиг максимума»

В частности, поляки отмечают бессмысленность помощи Украине.

В Польше уровень негативного отношения к гражданам Украины «достиг максимума», сообщает TVP Info.

Издание проанализировало посты в соцсетях, где жители Польши говорят об украинцах.

«Образ украинцев никогда прежде не сопровождался такой сильной “волной враждебности и обвинений”», — говорится в публикации.

В частности, поляки отмечают бессмысленность помощи Киеву, который «не может победить в конфликте». Кроме того, они недовольны социально-экономической нагрузкой из-за беженцев с Украины в Польше.

В материале сказано, что украинских беженцев чаще всего обвиняют в воровстве, нападениях и росте преступности (41 процент) и в злоупотреблении системой социальных пособий (29 процентов).

Помимо этого, поляки жалуются, что украинцы лишили их рабочих мест (21 процент), а также напоминают об «отсутствии благодарности» (девять процентов).

Ранее сообщалось, что европейцы злятся на беженцев с Украины, сидящих на пособиях.