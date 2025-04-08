Трамп назвал сектор Газа «прекрасным местом» и предложил ввести туда миротворцев

«Если вы возьмете палестинцев и переместите их в разные страны — а у вас есть много стран, которые это сделают — у вас действительно будет зона свободы… Зоной, где людей не будут убивать каждый день», — сказал Дональд Трамп, называя сектор Газа «прекрасным местом, в котором никто не хочет жить» (цитата по CNN).