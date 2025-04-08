В Южной Корее утвердили дату проведения досрочных президентских выборов

Напомним, в декабре 2024 года парламент Южной Кореи объявил импичмент Юн Сок Ёлю. В частности, политика обвинили в «помощи или потворстве мятежу». Он ввёл военное положение в стране, объяснив своё решение защитой республики от угрозы коммунистических сил.