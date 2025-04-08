В Южной Корее утвердили дату проведения досрочных президентских выборов

Досрочные президентские выборы в Южной Корее пройдут 3 июня в соответствии с решением правительства страны, сообщил аппарат южнокорейского премьер-министра.
Дату голосования определили после подтверждения импичмента президенту республики Юн Сок Ёлю. Его отрешил от власти Конституционный суд Южной Кореи 4 апреля.
С момента отстранения президента от власти на проведение выборов отводится 60 дней. Правительство также объявило 3 июня временным выходным днём.
Регистрация кандидатов в президенты должна закончиться к 11 мая. Далее начнётся предвыборная кампания.
Напомним, в декабре 2024 года парламент Южной Кореи объявил импичмент Юн Сок Ёлю. В частности, политика обвинили в «помощи или потворстве мятежу». Он ввёл военное положение в стране, объяснив своё решение защитой республики от угрозы коммунистических сил.
В середине января Юн Сок Ёля арестовали. О его освобождении стало известно 8 марта.