Япония хочет мирный договор с Россией, несмотря на сложные отношения

Япония нацелена на заключение мирного договора с РФ, однако по-прежнему считает южные Курильские острова «исконными японскими территориями». Об этом сказано в ежегодном заявлении МИД Японии, которое опубликовано во вторник 8 апреля.
«Правительство продолжит придерживаться политики решения вопроса о принадлежности четырех северных островов и заключении мирного договора», — сказано в документе, который называется «Синяя книга».
Напомним, Москва и Токио по итогам Второй мировой войны так и не выработали мирное соглашение. Препятствием к этом являются разногласия о принадлежности части Курильских островов, в частности, Итурупа, Кунашира и Шикотана.
Накануне министр иностранных дел Японии Такэси Ивая, которому вместе с еще восемью японскими гражданами закрыли въезд в Россию в качестве ответной меры, считает такой шаг Москвы «совершенно неприемлемым». Тем не менее он призвал поддерживать коммуникацию с российской стороной.
Также Ивая признал, что между Японией и Россией существует множество проблем и отношения находятся в напряжённом состоянии. Однако он подчеркнул, что Токио рассматривает Москву как своего соседа и осознаёт важность диалога.