Панама отозвала посла в РФ Тодда, назначенного почти два месяца назад

Власти Панамы отозвали своего посла в РФ Холмана Делберта Кэтлайна Тодда, который был назначен на этот пост почти два месяца назад, сообщила газета La Estrella de Panamá со ссылкой на внешнеполитическое ведомство латиноамериканской страны.
В панамском МИД не стали раскрывать причины решения. Ведомство назвало эту информацию «тайной». Также не было представлено сведений о том, кто станет новым послом.
Тодд вступил в указанную должность 10 февраля. Он передал копию верительных грамот заместителю министру иностранных дел РФ Сергею Рябкову.
Напомним, в июле Панама приостановила дипломатические отношения с Венесуэлой. Панамский президент Хосе Руаль Мулино объяснил это решение необходимостью проанализировать протоколы с президентских выборов, которые состоялись в указанной республике. По итогам голосования в Венесуэле победил Николас Мадуро.