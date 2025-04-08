Начальник Генерального штаба проинспектировал воинские части и учреждения на востоке страны

Состоялись встречи с акимом Абайской области Бериком Уали и Восточно-Казахстанской — Нурымбетом Сактагановым. С руководителями исполнительных органов представитель командования Министерства обороны обсудил вопросы укрепления оборонного потенциала регионов, оснащенности бригад территориальной обороны и подготовки военно-обученного резерва.
В Абайском гарнизоне начальник Генерального штаба изучил техническое состояние стоянок авиационной техники войсковой части 54835. При осмотре комплекса зданий и сооружений бригады территориальной обороны, где проводится капитальный ремонт, он акцентировал внимание на качестве и сроках его выполнения. Генерал-лейтенант Султан Камалетдинов также проверил ход ремонтных работ в военном госпитале.
В войсковой части 12794 он осмотрел парк военной техники. В связи с прибытием молодого пополнения в воинские части начальник Генштаба детально изучил состояние казарменного фонда, учебного центра и в целом готовность воинских частей к размещению и обучению новобранцев.
В механизированной бригаде имени Халық қаһарманы Касыма Кайсенова Усть-Каменогорского гарнизона начальник Генерального штаба генерал-лейтенант Султан Камалетдинов заслушал доклад командира о задачах, комплектовании, оснащении и состоянии инфраструктуры части.
При посещении департамента по делам обороны Восточно-Казахстанской области первый заместитель министра обороны особое внимание уделил организации работы призывной комиссии, медицинского обследования и психологического тестирования призывников.
В филиале Военно-технической школы он ознакомился с особенностями учебного процесса, ее материально-технической базой, В беседе с курсантами он поинтересовался успехами в освоении военно-учетной специальности и их планами.
По итогам рабочей поездки генерал-лейтенант Султан Камалетдинов дал конкретные поручения по развитию военной инфраструктуры гарнизонов, технического оснащения военных объектов и улучшению социально-бытовых условий для личного состава.