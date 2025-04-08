Начальник Генерального штаба проинспектировал воинские части и учреждения на востоке страны

В Абайском гарнизоне начальник Генерального штаба изучил техническое состояние стоянок авиационной техники войсковой части 54835. При осмотре комплекса зданий и сооружений бригады территориальной обороны, где проводится капитальный ремонт, он акцентировал внимание на качестве и сроках его выполнения. Генерал-лейтенант Султан Камалетдинов также проверил ход ремонтных работ в военном госпитале.