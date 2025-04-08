В свердловском правительстве назначен новый борец с коррупцией

На прошлой неделе заместителем губернатора — министром здравоохранения Свердловской области была назначена экс-чиновник Оренбургской области Татьяна Савинова. Она приступила к исполнению обязанностей 5 апреля. Она окончила Уральский государственный медицинский университет по специальности «Педиатрия» и Уральскую академию государственной службы по специальности «Государственное и муниципальное управление». Савинова сменила на посту замгубернатора Павла Крекова. Пост главы минздрава области занимал прежде Андрей Карлов.