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В свердловском правительстве назначен новый борец с коррупцией

Сменился глава свердловского департамента по борьбе с коррупцией.

Источник: Пресс-служба департамента по противодействию коррупции Свердловской области

Заместитель директора департамента по противодействию коррупции Свердловской области Сергей Ежов назначен исполняющим обязанности руководителя ведомства. Изменения уже отражены на сайте ведомства.

До Ежова этот пост занимал с 2022 года Ильхам Ширалиев. Добавим, что это не первое изменение в составе правительства после назначения Дениса Паслера врио губернатора Свердловской области.

На прошлой неделе заместителем губернатора — министром здравоохранения Свердловской области была назначена экс-чиновник Оренбургской области Татьяна Савинова. Она приступила к исполнению обязанностей 5 апреля. Она окончила Уральский государственный медицинский университет по специальности «Педиатрия» и Уральскую академию государственной службы по специальности «Государственное и муниципальное управление». Савинова сменила на посту замгубернатора Павла Крекова. Пост главы минздрава области занимал прежде Андрей Карлов.