Зеленский назначил нового посла Украины в Казахстане

«Назначить Виктора Майко чрезвычайным и полномочным послом Украины в Республике Казахстан», — говорится в указе Зеленского.
На официальном сайте посольства Украины в Туркменистане указано, что Майко Виктор Анатольевич родился 6 июля 1960 года в городе Днепропетровск, Украина.
Окончил Киевский государственный университет имени Тараса Шевченко по специальности «журналистика», получил научное звание кандидата экономических наук (Украинской академии внешней торговли).
Начинал свой трудовой путь с работы корреспондентом газеты «Знамя соревнования» на Киевском авиазаводе им. Антонова.
Позже был главным научным редактором Института повышения квалификации руководящих работников МВД Украины, директором СП «Интерпрофсервис», замглавы, а позже — и главой Торгово-экономической миссии в составе посольства Украины в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии.
В разные годы работал в Министерстве внешнеэкономических связей и торговли Украины.
С 2005 по 2010 год был чрезвычайным и полномочным послом Украины в Туркменистане, а позже и в Афганистане по совместительству.
2010−2014 года — заместитель министра иностранных дел Украины.
С 2014 по 2020 год — советник министра иностранных дел Украины.
В 2020 год вновь занял пост посла Украины в Туркменистане.
Имеет дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла Украины.
Свободно владеет английским языком.
Женат, имеет дочь.
Напомним, предыдущий посол Украины в Казахстане Петр Врублевский оказался в центре скандала из-за своих высказываний в интервью одному из казахстанских блогеров летом 2022 года. Члены Ассамблеи народа Казахстана тогда выразили осуждение по поводу его высказываний.