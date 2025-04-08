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Зеленский назначил нового посла Украины в Казахстане

Владимир Зеленский назначил нового посла Украины в Казахстане пост занял Виктор Майко, передает NUR.KZ со ссылкой на сайт президента Украины.

Источник: facebook.com/UkraineTurkmenistan

«Назначить Виктора Майко чрезвычайным и полномочным послом Украины в Республике Казахстан», — говорится в указе Зеленского.

На официальном сайте посольства Украины в Туркменистане указано, что Майко Виктор Анатольевич родился 6 июля 1960 года в городе Днепропетровск, Украина.

Окончил Киевский государственный университет имени Тараса Шевченко по специальности «журналистика», получил научное звание кандидата экономических наук (Украинской академии внешней торговли).

Начинал свой трудовой путь с работы корреспондентом газеты «Знамя соревнования» на Киевском авиазаводе им. Антонова.

Позже был главным научным редактором Института повышения квалификации руководящих работников МВД Украины, директором СП «Интерпрофсервис», замглавы, а позже — и главой Торгово-экономической миссии в составе посольства Украины в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии.

В разные годы работал в Министерстве внешнеэкономических связей и торговли Украины.

С 2005 по 2010 год был чрезвычайным и полномочным послом Украины в Туркменистане, а позже и в Афганистане по совместительству.

2010−2014 года — заместитель министра иностранных дел Украины.

С 2014 по 2020 год — советник министра иностранных дел Украины.

В 2020 год вновь занял пост посла Украины в Туркменистане.

Имеет дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла Украины.

Свободно владеет английским языком.

Женат, имеет дочь.

Напомним, предыдущий посол Украины в Казахстане Петр Врублевский оказался в центре скандала из-за своих высказываний в интервью одному из казахстанских блогеров летом 2022 года. Члены Ассамблеи народа Казахстана тогда выразили осуждение по поводу его высказываний.