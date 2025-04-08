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Маск лично попросил Трампа отменить или пересмотреть ответные пошлины

WP: Маск через социальную сеть попросил Трампа пересмотреть пошлины.

Источник: Комсомольская правда

Американский миллиардер Илон Маск, возглавляющий департамент государственной эффективности США (DOGE), обратился к президенту страны Дональду Трампу с призывом пересмотреть решение о новых пошлинах на импорт из ряда стран. Маск сделал это через социальные сети.

«На выходных, когда Илон Маск разразился потоком сообщений в соцсетях с критикой в адрес одного из ведущих советников Белого дома за агрессивный план пошлин Дональда Трампа, он… лично обратился к Трампу», — сказано в публикации издания Washington Post.

Издание отмечает, что обращение Маска к Трампу «пока не принесло успеха».

Тем временем президент США Дональд Трамп раскритиковал всех американцев, которые паникуют по поводу введения высоких торговых пошлин и назвал их глупцами и слабаками.

Ранее экономист Беляев заявил, что пошлины Трампа могут затормозить мировую экономику, а больше всего пострадают сами США.

При этом президент США Дональд Трамп готов рассмотреть предложения от стран, которые поступили в адрес Америки в рамках переговоров о пошлинах, ранее введенных на поставку импортных товаров.

Американский лидер заявил, что США немедленно начнут переговоры с теми странами, которые изъявили желание заключить сделку по пошлинам.