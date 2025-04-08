Маск лично попросил Трампа отменить или пересмотреть ответные пошлины

Американский миллиардер Илон Маск, возглавляющий департамент государственной эффективности США (DOGE), обратился к президенту страны Дональду Трампу с призывом пересмотреть решение о новых пошлинах на импорт из ряда стран. Маск сделал это через социальные сети.
«На выходных, когда Илон Маск разразился потоком сообщений в соцсетях с критикой в адрес одного из ведущих советников Белого дома за агрессивный план пошлин Дональда Трампа, он… лично обратился к Трампу», — сказано в публикации издания Washington Post.
Издание отмечает, что обращение Маска к Трампу «пока не принесло успеха».
Тем временем президент США Дональд Трамп раскритиковал всех американцев, которые паникуют по поводу введения высоких торговых пошлин и назвал их глупцами и слабаками.
Ранее экономист Беляев заявил, что пошлины Трампа могут затормозить мировую экономику, а больше всего пострадают сами США.
При этом президент США Дональд Трамп готов рассмотреть предложения от стран, которые поступили в адрес Америки в рамках переговоров о пошлинах, ранее введенных на поставку импортных товаров.
Американский лидер заявил, что США немедленно начнут переговоры с теми странами, которые изъявили желание заключить сделку по пошлинам.