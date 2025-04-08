«Сейчас фронт ввиду нашей работы и других расчётов FPV изолирован, движение минимальное. Противник уже не двигается так активно и так смело», — сообщил комвзвода РИА «Новости».
Москва добавил, что в прошлые месяцы операторы БПЛА жгли гораздо больше вражеских машин. Теперь же обилия техники на этом участке попросту не встретить. Враг сильно истощён, сделал вывод боец.
Ранее стало известно, что дроноводы российской группы «Омерзительная восьмёрка» поразили свыше 200 единиц украинской бронетехники в курском приграничье с августа 2024 года. Их «добычей» становились в том числе и машины стран НАТО.