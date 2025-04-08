Мирошник сообщил, что за неделю из-за ударов ВСУ погибли восемь жителей РФ

«С 31 марта по 6 апреля число обстрелов ВСУ российских гражданских объектов выросло еще на 10−15% и достигает практически 300 прилетов в сутки. Целями ударов украинских боевиков становятся объекты инфраструктуры, в том числе энергетической и водной, гражданское жилье, гражданский транспорт, гражданские промышленные объекты, учреждения здравоохранения и образования. За минувшую неделю от обстрелов нацистов пострадали 114 мирных жителей: ранены 106 человек, в том числе 1 несовершеннолетний, погибли 8 человек», — сказал он.
Мирошник отметил, что за указанный период от ударов противника больше всего пострадали жители Донецкой Народной Республики, Белгородской и Херсонской областей, Луганской Народной Республики. Для ударов по гражданским объектам противник использовал артиллерию, в том числе кассетные боеприпасы, реактивные системы залпового огня, авиабомбы, ударные беспилотники и FPV-дроны. Всего по субъектам России ВСУ выпустили почти 2,1 тыс. различных боеприпасов, уточнил представитель МИД.
«На фоне заявлений о якобы соблюдении Киевом “моратория на удары по энергообъектам” и попытках убедить США в своей приверженности мирным инициативам ВСУ ежедневно наносили преднамеренные удары по трансформаторам и энергоподстанциям, газопроводным и распределительным узлам, линиям электропередач. В целом же за минувшую неделю из-за ударов ВСУ были повреждены объекты энергетики в Брянской, Белгородской, Смоленской, Липецкой, Херсонской и Воронежской областях», — добавил собеседник агентства.