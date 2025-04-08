Мирошник сообщил, что за неделю из-за ударов ВСУ погибли восемь жителей РФ

«С 31 марта по 6 апреля число обстрелов ВСУ российских гражданских объектов выросло еще на 10−15% и достигает практически 300 прилетов в сутки. Целями ударов украинских боевиков становятся объекты инфраструктуры, в том числе энергетической и водной, гражданское жилье, гражданский транспорт, гражданские промышленные объекты, учреждения здравоохранения и образования. За минувшую неделю от обстрелов нацистов пострадали 114 мирных жителей: ранены 106 человек, в том числе 1 несовершеннолетний, погибли 8 человек», — сказал он.