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Delfi: Британия и Франция ломают головы над миротворческой миссией

Великобритания и Франция обсуждают различные сценарии миротворческой операции на Украине.

Источник: Аргументы и факты

Великобритания и Франция обсуждают различные сценарии миротворческой операции на Украине. Об этом сообщили руководители объединённых штабов обеих стран — адмирал Энтони Радакин и генерал Тьерри Биркар.

«Мы должны чётко понимать, какие условия будут предложены для заключения мира. Однако, как военные, мы уже сейчас готовимся к работе в различных условиях», — сказал генерал Биркар. Его слова приводит новостной портал Delfi.

Подготовка к миротворческой операции включает не только непосредственное размещение сил, но и укрепление потенциала Вооружённых сил Украины.

Напомним, в середине марта депутат Европарламента от Словакии Любош Блага заявил, что разговоры о том, что на Украине может быть размещён «миротворческий контингент» из стран Западной Европы, не имеют смысла.