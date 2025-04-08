Уполномоченный по правам ребенка в Волгоградской области уходит в отставку

7 апреля проект постановления был направлен в Волгоградскую областную думу, а затем в профильный комитет по социальной политике.
Теперь вопрос о досрочном освобождении Евгения Ковшикова от должности будет вынесен на обсуждение всего депутатского корпуса. Напомним, что 62-летний Евгений Ковшиков занимает пост уполномоченного по правам ребенка с 14 июля 2022 года.
Его профессиональный опыт включает службу в органах внутренних дел Российской Федерации, где с 1986 по 2008 год он работал инспектором по делам несовершеннолетних, дознавателем и следователем, а также занимался преподавательской деятельностью.