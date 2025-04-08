Выставка трофейной техники НАТО откроется в Перми в середине мая

«Такая выставка — не просто демонстрация военных артефактов, а способ формирования национального самосознания и патриотизма среди граждан России. В условиях современных геополитических вызовов и информационных войн такие мероприятия служат живым напоминанием о силе и стойкости нашего народа, а также о важности защиты национальных интересов. Выставка трофейной техники — это не только урок истории, но и пример для подражания, демонстрирующий мужество и героизм тех, кто стоит на страже Родины», — отмечают организаторы.