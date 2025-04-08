Выставка трофейной техники НАТО откроется в Перми в середине мая

Вход свободный, экспозиция будет открыта ежедневно с 12 до 21 часа. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.
Выставка трофейной техники стран НАТО — это федеральный проект, реализуемый совместно с минобороны РФ. Экспонаты — военные машины, обезвреженные российскими войсками в зоне СВО и транспортированные на территорию России.
«Такая выставка — не просто демонстрация военных артефактов, а способ формирования национального самосознания и патриотизма среди граждан России. В условиях современных геополитических вызовов и информационных войн такие мероприятия служат живым напоминанием о силе и стойкости нашего народа, а также о важности защиты национальных интересов. Выставка трофейной техники — это не только урок истории, но и пример для подражания, демонстрирующий мужество и героизм тех, кто стоит на страже Родины», — отмечают организаторы.
В экспозиции будет представлено 10 единиц трофейной техники, в том числе боевые машины пехоты Bradley, Marder-1A3, бронетранспортеры M113, FV103 Spartan, бронеавтомобили HMMWV и MaxxPro.