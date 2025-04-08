Китай «отфутболил» тарифный ультиматум Трампа

В завершение в ведомстве напомнили, что в торговой войне не будет победителей. Давление и угрозы — не лучшая стратегия для ведения дел с Китаем, добавили в Минкоммерции, призвав США немедленно скорректировать односторонние тарифы и прекратить давление на КНР.