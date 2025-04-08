Подозрения вызвал военный билет: Скандальный блогер Литвин попал под прицел Генпрокуратуры

Лига безопасного интернета направит обращение в Генеральную прокуратуру с просьбой проверить информацию о возможной покупке военного билета блогером Михаилом Литвиным. Об этом сообщила глава организации Екатерина Мизулина в Telegram-канале.
Поводом для обращения стал фрагмент интервью, где Литвин заявлял о приобретении военного билета. Мизулина отметила, что участники специальной военной операции уже обращались в правоохранительные органы по этому вопросу. Хотя ранее СМИ сообщали о начатой проверке, ее результаты пока не обнародованы.
«Недавно СМИ публиковали информацию о том, что якобы прокуратура проводит проверку. Однако до сих пор обществу ничего неизвестно о её результатах. Надеюсь, что Генеральная прокуратура России обратит внимание на обращение наших бойцов», — написала Мизулина, добавив, что организация направит официальный запрос в надзорное ведомство.
Недавно стало известно, что известный скандальными роликами с уничтожением дорогих автомобилей блогер Михаил Литвин в 2023 году успешно диверсифицировал доходы, запустив линейку энергетических напитков. Согласно данным Rusprofile, его компания ООО «Лит Энерджи» за первый год работы показала впечатляющие финансовые результаты: выручка составила 1,4 млрд рублей при чистой прибыли 130 млн рублей. Доля самого блогера в бизнесе достигает 40%, остальные акции распределены между двумя партнерами.
Несмотря на коммерческий успех, предпринимательская деятельность Литвина сопровождается судебными разбирательствами. На текущий момент компания участвовала в четырех судебных процессах, три из которых инициировала сама. По информации KP.RU, недавно был подан новый иск на сумму 1 418 325 рублей к ООО «ТДС» — компании, с которой у блогера уже был судебный спор. В предыдущем случае Литвину удалось взыскать 2,7 млн рублей за утраченный при автомобильных перевозках груз.
Тем временем Мизулина скорректировала претензии в иске к дизайнеру Артемию Лебедеву и блогеру Юрию Дудю* Лефортовский суд Москвы принял уточненное исковое заявление от главы Лиги безопасного интернета еще по четырем роликам. Новые требования касаются признания недостоверной информации в роликах, опубликованных 13 сентября 2023 года, 9 февраля 2024 года, 13 февраля 2024 года и 1 августа 2024 года на платформах YouTube и VK.
* — Физическое лицо, внесенное Минюстом в реестр иностранных агентов на территории РФ.