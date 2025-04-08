Подозрения вызвал военный билет: Скандальный блогер Литвин попал под прицел Генпрокуратуры

Несмотря на коммерческий успех, предпринимательская деятельность Литвина сопровождается судебными разбирательствами. На текущий момент компания участвовала в четырех судебных процессах, три из которых инициировала сама. По информации KP.RU, недавно был подан новый иск на сумму 1 418 325 рублей к ООО «ТДС» — компании, с которой у блогера уже был судебный спор. В предыдущем случае Литвину удалось взыскать 2,7 млн рублей за утраченный при автомобильных перевозках груз.