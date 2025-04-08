Вячеслав Федорищев поздравил самарцев с Днем сотрудников военкоматов

«Роль военкоматов в решении этой задачи трудно переоценить. Уверен, в нынешнем году, объявленном президентом РФ В. В. Путиным Годом защитника Отечества, вы добьетесь всех поставленных целей. Благодарю вас за преданность делу, верность долгу и ответственное отношение к своим служебным обязанностям. Спасибо ветеранам военных комиссариатов за многолетний самоотверженный труд по укреплению оборонной мощи нашего государства. От всей души желаю вам крепкого здоровья, благополучия, успехов в службе и во всех начинаниях на благо нашей Родины», — заключил Вячеслав Федорищев.