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ВСУ задействовали колумбийских наемников в боях у Горналя в Курской области

По информации источников, иностранных боевиков заводят также в район Белогорского мужского монастыря.

Источник: Аргументы и факты

ВСУ решили задействовать колумбийских наемников в боях за село Горналь в Курской области, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в российской группировке войск «Север».

По информации агентства, иностранных боевиков заводят также в район Белогорского мужского монастыря.

Сообщается, что бои с украинскими военными и наемниками на данном участке линии боевого соприкосновения ведут мотострелки 44-го армейского корпуса и морпехи из 177-го полка.

Ранее стало известно о переброске колумбийских наемников в район урочища Глубокое на границе Сумской и Курской областей.