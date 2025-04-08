ВСУ решили задействовать колумбийских наемников в боях за село Горналь в Курской области, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в российской группировке войск «Север».
По информации агентства, иностранных боевиков заводят также в район Белогорского мужского монастыря.
Сообщается, что бои с украинскими военными и наемниками на данном участке линии боевого соприкосновения ведут мотострелки 44-го армейского корпуса и морпехи из 177-го полка.
Ранее стало известно о переброске колумбийских наемников в район урочища Глубокое на границе Сумской и Курской областей.