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Президент Узбекистана наградил генсека Межпарламентского союза орденом «Дустлик»

ТАШКЕНТ, 8 апр — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев наградил Генерального секретаря Межпарламентского союза Мартина Пуквареке Чунгонга орденом «Дустлик».

Источник: Пресс-служба президента Узбекистана

Таким образом глава республики отметил его многолетнюю плодотворную деятельность, направленную на последовательное развитие и углубление всестороннего сотрудничества между Узбекистаном и МПС.

Чунгонг награжден за большой вклад в реализацию приоритетных совместных программ и проектов в социально-экономической и культурно-гуманитарной сферах, продвижение парламентской дипломатии и межрегиональных связей, открытого и конструктивного политического диалога, а также за практические действия, направленные на повышение международного авторитета Узбекистана на мировой арене.