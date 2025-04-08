Президент Узбекистана наградил генсека Межпарламентского союза орденом «Дустлик»

Чунгонг награжден за большой вклад в реализацию приоритетных совместных программ и проектов в социально-экономической и культурно-гуманитарной сферах, продвижение парламентской дипломатии и межрегиональных связей, открытого и конструктивного политического диалога, а также за практические действия, направленные на повышение международного авторитета Узбекистана на мировой арене.