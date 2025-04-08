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Администрация Трампа утвердила оборонный бюджет США в размере $1 трлн

Как отметил глава Белого дома, этот бюджет станет самым большим, который США когда-либо принимали для армии.

Источник: Аргументы и факты

Американский лидер Дональд Трамп выступил с заявлением, что его администрация одобрила оборонный бюджет страны в размере около 1 трлн долларов, сообщает агентство Bloomberg.

Как отметил глава Белого дома, этот бюджет станет самым большим, который когда-либо принимался Вашингтоном для вооруженных сил.

«Мы очень экономим деньги, но нам нужно строить армию. И мы должны быть сильными, потому что сейчас вокруг много плохих сил», — заявил Трамп.

Напомним, ранее Трамп объявил о введении в США взаимных пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка тарифов составит десять процентов. РФ не вошла в перечень.