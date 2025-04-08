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Киев запросил срочные заседания в ООН и ОБСЕ из-за удара по Кривому Рогу

Украина запросила срочное заседание Совета Безопасности ООН и специальное заседание Постоянного совета ОБСЕ в связи недавним ударом ВС РФ по объекту с военными в Кривом Роге. Об этом в соцсетях сообщил министр иностранных дел Незалежной Андрей Сибига.

Источник: Life.ru

По словам дипломата, оба заседания запланированы на 8 апреля. Глава МИД уточнил, что Киев рассчитывает добиться международного осуждения России. Кроме того, встречи поспособствуют продвижению мирных усилий, выразил уверенность министр.

Напомним, 4 апреля Минобороны РФ отчиталось о нанесении высокоточного удара по месту совещания командиров ВСУ и западных инструкторов в Кривом Роге. Сообщалось о ликвидации до 85 военных. По информации блогера Юрия Подоляки, удар был нанесён ОТРК «Искандер-М». Спустя сутки из-под завалов извлекли около 40 тел.