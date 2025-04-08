Киев запросил срочные заседания в ООН и ОБСЕ из-за удара по Кривому Рогу

По словам дипломата, оба заседания запланированы на 8 апреля. Глава МИД уточнил, что Киев рассчитывает добиться международного осуждения России. Кроме того, встречи поспособствуют продвижению мирных усилий, выразил уверенность министр.
Напомним, 4 апреля Минобороны РФ отчиталось о нанесении высокоточного удара по месту совещания командиров ВСУ и западных инструкторов в Кривом Роге. Сообщалось о ликвидации до 85 военных. По информации блогера Юрия Подоляки, удар был нанесён ОТРК «Искандер-М». Спустя сутки из-под завалов извлекли около 40 тел.