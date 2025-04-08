Владимир Путин расширил спортивные полномочия Сириуса

Новый закон вводит определения программ развития спортивных дисциплин в границах Сириуса и команд, представляющих эту федеральную территорию. Также руководство Сириуса обязано назначить ответственного за проведение антидопинговых мероприятий, который будет сотрудничать с Минспорта и Федеральным медико-биологическим агентством.