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Владимир Путин расширил спортивные полномочия Сириуса

Президент России Владимир Путин утвердил закон, расширяющий полномочия федеральной территории Сириус в области спорта. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Законодательный акт начнет действовать в сентябре 2025 года.

Источник: Коммерсантъ

Новый закон вводит определения программ развития спортивных дисциплин в границах Сириуса и команд, представляющих эту федеральную территорию. Также руководство Сириуса обязано назначить ответственного за проведение антидопинговых мероприятий, который будет сотрудничать с Минспорта и Федеральным медико-биологическим агентством.

Списки кандидатов в сборные команды Сириуса будут ежегодно формироваться общероссийскими спортивными федерациями после заключения соответствующих соглашений с федеральной территорией.

Помимо этого, администрация Сириуса получила право финансировать из собственного бюджета подготовку национальных сборных к международным соревнованиям.