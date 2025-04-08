Советник мэра Красноярска останется в СИЗО до июня

Как сообщили в Следственном комитете, он пробудет под арестом еще как минимум два месяца — до 12 июня.
Арутюнян подозревается в превышении должностных полномочий группой лиц по предварительному сговору из корыстных побуждений (ч. 3 ст. 33, п. п. «г», «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ). Его задержали 28 февраля и поместили в следственный изолятор.
По версии следствия, советник указал департаменту городского хозяйства и «МУК Красноярская» незаконно расторгнуть договор с асфальтобетонным заводом, который выиграл тендер на продажу помещений на улице Технологической.
Следственный комитет провел обыски у Арутюняна и представил оперативные видеоматериалы, на которых запечатлены кадры его двухэтажного особняка, а также дорогих часов и автомобилей марок Mercedes и Porsche, включая несколько ключей от других машин.
Ранее рассказывали, что осужденный депутат Глисков уходит на СВО.