Ричмонд
+8°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Советник мэра Красноярска останется в СИЗО до июня

Сегодня в Красноярске продлили меру пресечения для Артура Арутюняна, советника мэра Владислава Логинова.

Источник: AP 2024

Как сообщили в Следственном комитете, он пробудет под арестом еще как минимум два месяца — до 12 июня.

Арутюнян подозревается в превышении должностных полномочий группой лиц по предварительному сговору из корыстных побуждений (ч. 3 ст. 33, п. п. «г», «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ). Его задержали 28 февраля и поместили в следственный изолятор.

По версии следствия, советник указал департаменту городского хозяйства и «МУК Красноярская» незаконно расторгнуть договор с асфальтобетонным заводом, который выиграл тендер на продажу помещений на улице Технологической.

Следственный комитет провел обыски у Арутюняна и представил оперативные видеоматериалы, на которых запечатлены кадры его двухэтажного особняка, а также дорогих часов и автомобилей марок Mercedes и Porsche, включая несколько ключей от других машин.

Ранее рассказывали, что осужденный депутат Глисков уходит на СВО.