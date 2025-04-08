Тарифы на речные перевозки в Хабаровском крае останутся прежними

Самое главное — в этом году сохранятся неизменными тарифы для пассажиров, 50% скидки для детей от 5 до 10 лет и компенсация 82-х поездок в дачный сезон для граждан льготных категорий. На перевозки жителей речным транспортом в региональном бюджете заложено 255,8 миллиона рублей, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на Telegram-канал (18+) Дмитрия Демешина.
«У нас в прошлом году значительно вырос турпоток в китайский Фуюань — почти втрое в сравнении с 2023 годом. Поэтому на маршрут выведем скоростное судно “70 лет Победы”, построенное на Хабаровском судостроительном заводе и простаивающее без дела. Время в пути до Фуюаня сократится с 2,5 до одного часа», — сообщил Дмитрий Демешин.
Глава министерства транспорта и дорожного хозяйства Константин Кравцов получил задачу от Дмитрия Демешина подготовить в течение апреля план развития судоходства в регионе. В нём необходимо предусмотреть обновление судов и дебаркадеров.