Тарифы на речные перевозки в Хабаровском крае останутся прежними

«У нас в прошлом году значительно вырос турпоток в китайский Фуюань — почти втрое в сравнении с 2023 годом. Поэтому на маршрут выведем скоростное судно “70 лет Победы”, построенное на Хабаровском судостроительном заводе и простаивающее без дела. Время в пути до Фуюаня сократится с 2,5 до одного часа», — сообщил Дмитрий Демешин.