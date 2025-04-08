Над Курской и Белгородской областями сбили 23 БПЛА. Военная операция, день 1140-й

За ночь средства ПВО уничтожили 19 украинских БПЛА над Курской областью и четыре над Белгородской. Сенатор Алексей Пушков обвинил США в ведении прокси-войны против России из-за поставок оружия на Украину. РФ опережает страны НАТО по производству тяжелых огнеметных систем, что дает российской стороне преимущество на поле боя, заявили в Ростехе. Газета.Ru ведет хронику событий.