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Над Курской и Белгородской областями сбили 23 БПЛА. Военная операция, день 1140-й

За ночь средства ПВО уничтожили 19 украинских БПЛА над Курской областью и четыре над Белгородской. Сенатор Алексей Пушков обвинил США в ведении прокси-войны против России из-за поставок оружия на Украину. РФ опережает страны НАТО по производству тяжелых огнеметных систем, что дает российской стороне преимущество на поле боя, заявили в Ростехе. Газета.Ru ведет хронику событий.
Источник: Газета.Ру

10:31 По данным американского банка Goldman Sachs, инвесторы оценивают вероятность заключения мирного соглашения по Украине в 70%.

10:20 Раскол между США и Европой по вопросу о санкциях против России может сорвать мирные переговоры по Украине, пишет журнал Responsible Statecraft:

«На пути даже этого скромного успеха [переговоров России и США о Черноморской инициативе] стали Европа и Украина, наотрез отказавшиеся даже от незначительных уступок Москве».

10:08 ВС РФ совершили рывок в районе села Гуево, выяснил Telegram-канал «Архангел спецназа»:

«Там, по некоторым данным, нашим штурмовым группами удалось зачистить лесополосы и занять часть территорий».

09:56 Украинские войска пытаются выстроить эшелонированную оборону у Гуева и Горналя в Курской области — ТАСС.

09:54 Даже при полном прекращении конфликта вокруг Украины ядерное разоружение в ближайшие десятилетия невозможно, считает зампред Совбеза Дмитрий Медведев.

09:40 ⚡️В Минобороны рассказали, что с 06:00 до 08:30 средства ПВО уничтожили два украинских беспилотника над Курской и Белгородской областями.

09:23 Недовольство украинского президента Владимира Зеленского «слабой реакцией» США на удар по Кривому Рогу со стороны России является лицемерным, так как Киев ничего не делает для эвакуации мирных жителей, написал в своем Telegram-канале украинский депутат Александр Дубинский.

09:15 В МО создадут мобильные врачебные комиссии для проведения медицинских осмотров военнослужащих, получивших ранения непосредственно в воинских частях и подразделениях.

«Данная мера значительно снизит нагрузку на военно-врачебные комиссии, созданные на базе военных госпиталей, сократит сроки проведения экспертизы и сделает ее более доступной военнослужащим, которым она необходима. Ранее отмечались случаи формирования очередей из военнослужащих, прибывающих в военно-медицинские организации для прохождения врачебных комиссией», — сказано в сообщении.

09:02 «Страна.ua» пишет о взрывах в Днепропетровске (украинское название — Днепр).

08:48.

08:40 В Узбекистане 39-летнего гражданина приговорили к семи годам лишения свободы за вербовку соотечественников для участия в СВО.

08:32 ВСУ перебрасывают новые подразделения в направлении хутора Олешня Курской области — ТАСС.

08:13 США ведут прокси-войну против России, несмотря на переговоры, заявил в интервью aif.ru глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков:

«Конечно, США продолжают вести “прокси-войну” против России, снабжая Украину оружием. Это парадоксальная ситуация, когда одновременно с продолжением военных действий идут переговоры».

08:07 РФ опережает страны НАТО по производству тяжелых огнеметных систем, что дает российской стороне преимущество на поле боя, обозначил индустриальный директор кластера вооружений Ростеха Бекхан Оздоев.

08:03 ⚡️В Минобороны рассказали, что за ночь средства ПВО уничтожили 23 украинских БПЛА: 19 над Курской областью и четыре над Белгородской.

08:00 Доброе утро, дорогие читатели! Сегодня 1140-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.