Ричмонд
+8°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лукашенко отправил в отставку несколько судей и назначил новых

Лукашенко назначил и отправил в отставку несколько судей.

Источник: president.gov.by

Президентом Беларуси Александром Лукашенко назначены на должности несколько судей, сообщила пресс-служба президента.

Кадровые перестановки в судейском корпусе регламентирует президентский указ № 142, подписанный белорусским лидером 7 апреля.

Так, согласно указу о назначении и освобождении судей в Беларуси назначены на занимаемые должности на новый пятилетний срок ряд руководителей и судей судов областного и районного уровней. В том числе, председателем Витебского облсуда стал Александр Федюкевич.

При этом в некоторых районных судах произошло обновление руководителей и судей.

Ротация судейского корпуса в Беларуси осуществляется в судах областного и районного уровней согласно действующему законодательству.