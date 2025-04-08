Лукашенко отправил в отставку несколько судей и назначил новых

Президентом Беларуси Александром Лукашенко назначены на должности несколько судей, сообщила пресс-служба президента.
Кадровые перестановки в судейском корпусе регламентирует президентский указ № 142, подписанный белорусским лидером 7 апреля.
Так, согласно указу о назначении и освобождении судей в Беларуси назначены на занимаемые должности на новый пятилетний срок ряд руководителей и судей судов областного и районного уровней. В том числе, председателем Витебского облсуда стал Александр Федюкевич.
При этом в некоторых районных судах произошло обновление руководителей и судей.
Ротация судейского корпуса в Беларуси осуществляется в судах областного и районного уровней согласно действующему законодательству.