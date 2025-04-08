Главные новости 8 апреля 2025 года

Министерство иностранных дел Японии в докладе за 2025 год «Синяя книга» высказалось за проведение переговоров о мире с Россией. Одной из целей диалога с соседом в ведомстве называли решение проблемы принадлежности Северных Курил. В Японии территории называют «незаконно оккупированными» РФ.