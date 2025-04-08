Главные новости 8 апреля 2025 года

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 8 апреля 2025 года.
Трамп раскрыл, что США и Иран ведут прямые переговоры
Американский лидер Дональд Трамп заявил, что США и Иран наладили прямой диалог по вопросам «ядерной сделки». Первый раунд переговоров запланирован на 12 апреля. Главной темой встречи станет обсуждение иранской ядерной программы. Ранее Иран отказывался обсуждать эту тему.
СМИ узнали о просьбе Маска к Трампу о пересмотре новых пошлин
Глава департамента государственной эффективности США Илон Маск считает, что новые тарифы, введенные на импорт из десятков стран, следует пересмотреть. Свое мнение он изложил президенту США Дональду Трампу при личной встрече. Об этом рассказала газета Washington Post. Обращение Маска не было успешным.
Япония планирует мирные переговоры с Россией
Министерство иностранных дел Японии в докладе за 2025 год «Синяя книга» высказалось за проведение переговоров о мире с Россией. Одной из целей диалога с соседом в ведомстве называли решение проблемы принадлежности Северных Курил. В Японии территории называют «незаконно оккупированными» РФ.