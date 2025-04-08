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Главные новости 8 апреля 2025 года

Последние новости за сегодня — 8 апреля 2025 года. Рассказываем, что произошло в России и мире. Главные и ключевые события дня в проекте Новости Mail.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 8 апреля 2025 года.

Трамп раскрыл, что США и Иран ведут прямые переговоры

Источник: Reuters

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что США и Иран наладили прямой диалог по вопросам «ядерной сделки». Первый раунд переговоров запланирован на 12 апреля. Главной темой встречи станет обсуждение иранской ядерной программы. Ранее Иран отказывался обсуждать эту тему.

СМИ узнали о просьбе Маска к Трампу о пересмотре новых пошлин

Источник: Reuters

Глава департамента государственной эффективности США Илон Маск считает, что новые тарифы, введенные на импорт из десятков стран, следует пересмотреть. Свое мнение он изложил президенту США Дональду Трампу при личной встрече. Об этом рассказала газета Washington Post. Обращение Маска не было успешным.

Япония планирует мирные переговоры с Россией

Источник: Reuters

Министерство иностранных дел Японии в докладе за 2025 год «Синяя книга» высказалось за проведение переговоров о мире с Россией. Одной из целей диалога с соседом в ведомстве называли решение проблемы принадлежности Северных Курил. В Японии территории называют «незаконно оккупированными» РФ.

Кандидат в президенты Польши заявил о разочаровании Зеленским

Источник: Reuters

Участник президентской гонки в Польше, представитель партии оппозиции Кароль Навроцкий выразил «глубокое разочарование» украинским лидером Владимиром Зеленским. Претендент на пост лидера страны считает, что польские предприниматели сталкиваются с проблемами в бизнесе из-за помощи ЕС Киеву.

Постпредом Украины при ООН стал посол, обозвавший Шольца «колбасой»

Источник: Reuters

Экс-посол Украины в Германии, а позднее в Бразилии Андрей Мельник назначен постоянным представителем Киева при ООН. Указ подписал президент Украины. Постпред в мае 2022 года заявил, что канцлер Германии Олаф Шольц — «обиженная ливерная колбаса», когда тот отказался приехать в Киев.