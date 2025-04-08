В Молдавии рассказали о диалоге с ЕС по Приднестровью

«Вице-премьер-министр Олег Серебрян на встрече с представителем Евросоюза в процессе приднестровского урегулирования Доротой Длуши-Сулига и Послом ЕС в Кишиневе Янисом Мажейксом подтвердил открытость властей Молдавии к продолжению и развитию динамичного и продуктивного диалога с Брюсселем по приднестровскому урегулированию и реинтеграции страны», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте Бюро.
Стороны обсудили деятельность переговорных форматов по приднестровскому урегулированию, а также ряд актуальных тем повестки диалога, среди которых соблюдение прав человека на левом берегу Днестра, устранение препятствий, мешающих свободному передвижению, обеспечение работы школ с румынским языком обучения
«Серебрян отметил усилия Кишинева по поддержанию диалога и стабильности в условиях кризисов, с которыми сталкивается Молдавия, а также решения проблем, с которыми сталкиваются жители обоих берегов Днестра. Он подчеркнул роль Евросоюза в обеспечении условий для согласованности процессов реинтеграции страны и европейской интеграции, которые должны продвигаться параллельно», — отмечается в сообщении.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.