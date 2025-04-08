В Молдавии рассказали о диалоге с ЕС по Приднестровью

«Вице-премьер-министр Олег Серебрян на встрече с представителем Евросоюза в процессе приднестровского урегулирования Доротой Длуши-Сулига и Послом ЕС в Кишиневе Янисом Мажейксом подтвердил открытость властей Молдавии к продолжению и развитию динамичного и продуктивного диалога с Брюсселем по приднестровскому урегулированию и реинтеграции страны», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте Бюро.