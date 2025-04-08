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Глава Челябинска поддержал Всероссийский день беременных женщин

7 апреля, в день празднования Благовещения, глава Челябинска Алексей Лошкин принял участие в торжественном мероприятии, посвящённом Всероссийскому дню беременных женщин. Этот новый праздник был учреждён в 2023 году и уже успел стать важной датой в календаре социальных событий.

Источник: Пресс-служба мэрии Челябинска

Мероприятие прошло в роддоме ОКБ № 3 по инициативе регионального отделения «Союза православных женщин». Глава города лично поздравил будущих мам, вручив им цветы и памятные подарки. Некоторые из приглашённых женщин не смогли присутствовать на встрече, так как отправились рожать — им подарки были передадут чуть позже.

«Сегодняшний день особенно символичен — мы поздравляем будущих мам в светлый праздник Благовещения, который олицетворяет начало новой жизни, — отметил Алексей Лошкин. — Каждая беременность — это уникальный период, и я искренне желаю, чтобы он завершился рождением здорового малыша».

Организаторы подчеркивают, что подобные инициативы способствуют формированию новой культуры отношения к материнству, повышают социальный статус беременных женщин и в конечном итоге положительно влияют на демографическую ситуацию.

Глава города также напомнил о комплексной государственной поддержке материнства и детства, направленной на создание комфортных условий для семейного планирования и укрепление традиционных ценностей.