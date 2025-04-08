Глава Челябинска поддержал Всероссийский день беременных женщин

Мероприятие прошло в роддоме ОКБ № 3 по инициативе регионального отделения «Союза православных женщин». Глава города лично поздравил будущих мам, вручив им цветы и памятные подарки. Некоторые из приглашённых женщин не смогли присутствовать на встрече, так как отправились рожать — им подарки были передадут чуть позже.