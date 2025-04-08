Узбекистан планирует приобрести китайские истребители

Некоторые источники также упоминают, что Узбекистан проявлял интерес к более продвинутому китайскому стелс-истребителю J-35A, однако аналитики скептически относятся к вероятности того, что Пекин согласится экспортировать свою передовую военную технологию. J-35A пока находится на ранней стадии ограниченного развертывания в самих вооружённых силах Китая, и китайское правительство традиционно проявляет осторожность в экспорте высокотехнологичных боевых систем.