Узбекистан планирует приобрести китайские истребители

Хотя официального подтверждения от властей двух стран пока не поступало, в соцсетях появилось видео, на котором якобы запечатлён узбекский пилот, проходящий обучение на одном из китайских самолётов.
Конкретная модель пока не названа, но, по мнению аналитиков, наиболее вероятным кандидатом является JF-17 Thunder — лёгкий истребитель, совместно разработанный Китаем и Пакистаном.
Ранее Узбекистан рассматривал возможность приобретения французского истребителя Rafale от Dassault Aviation, однако последние события свидетельствуют о том, что Ташкент, возможно, сделал выбор в пользу китайской платформы. Это может быть связано с дешевизной, более короткими сроками поставки или стратегическим сближением с Китаем.
Некоторые источники также упоминают, что Узбекистан проявлял интерес к более продвинутому китайскому стелс-истребителю J-35A, однако аналитики скептически относятся к вероятности того, что Пекин согласится экспортировать свою передовую военную технологию. J-35A пока находится на ранней стадии ограниченного развертывания в самих вооружённых силах Китая, и китайское правительство традиционно проявляет осторожность в экспорте высокотехнологичных боевых систем.
Если сделка подтвердится, это станет одним из самых заметных контрактов в сфере вооружений между Узбекистаном и Китаем и ознаменует углубление военного сотрудничества между двумя странами. Также это будет свидетельствовать об изменении стратегии закупок вооружений Узбекистаном, который ранее использовал в основном российскую и западную технику.
В настоящее время ВВС Узбекистана эксплуатируют устаревшие советские истребители серий МиГ и Су, многие из которых давно нуждаются в замене. Переход на более современные и универсальные самолёты позволит Узбекистану повысить возможности по охране воздушного пространства, укрепить региональное сдерживание и повысить ударную мощь.
Стоит отметить, что Узбекистан уже является покупателем китайских систем ПВО, ранее страна приобрела зенитно-ракетные комплексы FD-2000, FM-90 и KS-1C.