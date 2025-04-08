Узбекистан и Вьетнам могут ввести безвизовый режим

ТАШКЕНТ, 8 апреля — Sputnik. Узбекистан и Вьетнам планируют развивать культурные и туристические обмены, в том числе путем установления безвизового режима. Об этом шла речь в ходе встречи президента Узбекистана Шавката Мирзиёева с делегацией Вьетнама во главе с Председателем Национального собрания Чан Тхань Маном, сообщает пресс-служба главы республики.