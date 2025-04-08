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Узбекистан и Вьетнам могут ввести безвизовый режим

ТАШКЕНТ, 8 апреля — Sputnik. Узбекистан и Вьетнам планируют развивать культурные и туристические обмены, в том числе путем установления безвизового режима. Об этом шла речь в ходе встречи президента Узбекистана Шавката Мирзиёева с делегацией Вьетнама во главе с Председателем Национального собрания Чан Тхань Маном, сообщает пресс-служба главы республики.

Источник: Sputnik.uz

Стороны подробно обсудили дальнейшее развитие узбекско-вьетнамских многоплановых отношений, прежде всего в торгово-экономической и инвестиционной сферах.

Особое внимание было уделено развитию культурных и туристических обменов, в том числе путем установления безвизового режима.

говорится в сообщении

Говорили и о необходимости придать системный характер межправительственным и межведомственным контактам. Также подчеркнули важность проведения в этом году заседания межправкомиссии и бизнес-форума в Ханое.

Для продвижения новых проектов достигнута договоренность о подготовке комплексной программы промышленной кооперации в таких сферах, как энергетика, геология, нефтехимия, электротехническая, текстильная, аграрная и другие отрасли.

говорится в сообщении

Стороны договорились активизировать межпарламентский диалог для реализации совместных инициатив.