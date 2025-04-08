Узбекистан и Вьетнам могут ввести безвизовый режим

Стороны подробно обсудили дальнейшее развитие узбекско-вьетнамских многоплановых отношений, прежде всего в торгово-экономической и инвестиционной сферах.
Особое внимание было уделено развитию культурных и туристических обменов, в том числе путем установления безвизового режима.
Говорили и о необходимости придать системный характер межправительственным и межведомственным контактам. Также подчеркнули важность проведения в этом году заседания межправкомиссии и бизнес-форума в Ханое.
Для продвижения новых проектов достигнута договоренность о подготовке комплексной программы промышленной кооперации в таких сферах, как энергетика, геология, нефтехимия, электротехническая, текстильная, аграрная и другие отрасли.
Стороны договорились активизировать межпарламентский диалог для реализации совместных инициатив.