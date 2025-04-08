Трамп анонсировал оборонный бюджет в размере около $1 трлн

«Мы также фактически одобрили бюджет, который составляет приблизительно $1 трлн. Никто такого еще не видел. Мы должны быть сильными, вокруг сейчас очень много плохих сил, поэтому мы одобрим бюджет, и я горд сказать, это будет самый большой бюджет, который мы предоставляли военным», — сказал Трамп на встрече с Биньямином Нетаньяху в Белом доме.