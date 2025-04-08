Иран заявил, что переговоры с США пройдут в Омане и будут непрямыми

«Три иранских чиновника рассказали мне, что Иран и США планируют встретиться в субботу в Омане для непрямых переговоров. Иран заявил Вашингтону, что он открыт и готов провести прямые переговоры, если первый раунд пройдет успешно, что является явным изменением позиции», — сообщила она на своей странице в социальной сети X.
Позднее о том, что в Омане 12 апреля пройдут непрямые переговоры между США и Ираном, сообщил глава иранского МИДа Аббас Аракчи. «Иран и США встретятся в Омане в субботу для непрямых переговоров на высоком уровне. Это в равной степени и возможность, и испытание. Мяч на стороне Америки», — написал он в X.
Ранее президент США Дональд Трамп на встрече с израильским премьером Биньямином Нетаньяху в Белом доме сообщил, что Вашингтон и Тегеран ведут прямые консультации. Трамп заявил, что они пройдут в субботу, 12 апреля. Американский президент выразил надежду, что обе стороны согласятся на заключение сделки.
В свою очередь, израильский премьер заявил, что он вместе с Трампом заинтересован в стремлении не дать Ирану получить ядерное оружие. Нетаньяху также добавил, что рассчитывает на достижение этой цели «дипломатическим путем, как это было сделано в Ливии».
Президент Ирана Масуд Пезешкиан ранее заявил о готовности страны вести равноправный диалог с США. Он также отметил, что «сегодня Америка унижает не только Иран, но и весь мир». Против переговоров выступал верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, который имеет большую власть в стране.
В начале марта президент США Дональд Трамп передал властям Ирана письмо, в котором он потребовал в течение двух месяцев подписать новое ядерное соглашение, сообщало издание Axios. Впоследствии иранский президент заявил, что с Тегеранам «произойдут очень плохие вещи» в том случае, если страна не сможет по этому вопросу договориться с Вашингтоном. Помимо этого, он пригрозил Ирану бомбардировками и вторичными пошлинами.