Иран заявил, что переговоры с США пройдут в Омане и будут непрямыми

Позднее о том, что в Омане 12 апреля пройдут непрямые переговоры между США и Ираном, сообщил глава иранского МИДа Аббас Аракчи. «Иран и США встретятся в Омане в субботу для непрямых переговоров на высоком уровне. Это в равной степени и возможность, и испытание. Мяч на стороне Америки», — написал он в X.