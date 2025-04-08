МИД Японии заявил о желании заключить мирный договор с Россией

Правительство Японии настроено на заключение мирного соглашения с Россией, несмотря на непростые отношения, следует из ежегодного доклада МИД страны. При этом в том же документе японская сторона продолжает называть Курильские острова своими северными территориями, тогда как в России не раз подчеркивали, что вопрос суверенитета над Курилами не обсуждается. Что говорят об этом в двух странах — в материале «Газеты.Ru».