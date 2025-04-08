СМИ раскрыли, как новый ультиматум ЕС грозит сорвать переговоры по Украине

На сайте Кремля в конце марта было опубликовано заявление по итогам встречи российской и американской экспертных групп. В нем сообщалось, что в соответствии с договоренностью президентов России и США российская и американская стороны условились обеспечить реализацию черноморской инициативы, включающей обеспечение в Черном море безопасности судоходства, неприменение силы и недопущение использования коммерческих судов в военных целях при организации надлежащих мер контроля путем досмотра таких судов, но договоренность вступит в силу только после ряда условий, одним из которых является снятие санкционных ограничений с Россельхозбанка и подключение его к SWIFT.