СМИ раскрыли, как новый ультиматум ЕС грозит сорвать переговоры по Украине

«Мирные переговоры при посредничестве США в Саудовской Аравии в конце прошлого месяца приблизили Россию и Украину к возобновлению Черноморского зернового соглашения 2022 года и прекращению огня на море. Однако на пути даже этого скромного успеха стали Европа и Украина, наотрез отказавшиеся даже от незначительных уступок Москве», — говорится в публикации.
Издание пишет, что США пытаются приоткрыть дверь для России, пусть и с оговорками, но ЕС упрямится все сильнее. На парижском саммите так называемой коалиции желающих 26 марта европейские лидеры и Владимир Зеленский призвали не ослаблять санкций против Москвы. По их словам, лишь ужесточение действующих мер позволит усадить главу России Владимира Путина за стол переговоров, напоминает RS.
В статье отмечается, что спор о смягчении санкций может помешать урегулированию конфликта на Украине, в итоге главе Белого дома Дональду Трампу придется договариваться с европейскими коллегами отдельно, чтобы изменить их мнение.
На сайте Кремля в конце марта было опубликовано заявление по итогам встречи российской и американской экспертных групп. В нем сообщалось, что в соответствии с договоренностью президентов России и США российская и американская стороны условились обеспечить реализацию черноморской инициативы, включающей обеспечение в Черном море безопасности судоходства, неприменение силы и недопущение использования коммерческих судов в военных целях при организации надлежащих мер контроля путем досмотра таких судов, но договоренность вступит в силу только после ряда условий, одним из которых является снятие санкционных ограничений с Россельхозбанка и подключение его к SWIFT.