Медведев объяснил, почему ДСНВ-3 не привел к снижению риска ядерной войны

«Пятнадцать лет назад в Праге был подписан договор СНВ-3. К сожалению, он не привел к снижению риска ядерной войны. Виной тому позиция США и их союзников. В какой-то момент они решили, что можно формально сохранять ядерный паритет с Россией и в то же время вести против нас необъявленную войну с применением безграничных санкций, а потом и своего оружия и специалистов», — написал Медведев.