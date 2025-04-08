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Омская мэрия объединяет два бюджетных учреждения

Мэрия Омска ликвидирует бюджетное учреждение «Центр компетенций по вопросам городской среды» (ЦКГС).

Источник: Reuters

Оно будет присоединено к другому бюджетному учреждению — «Управлению дорожного хозяйства и благоустройства» (УДХБ).

Предстоящую реорганизацию согласовал комитет по муниципальной собственности горсовета. Его заседание состоялось 8 апреля. «По мнению администрации города, такое слияние позволит более эффективно проводить работы по благоустройству общественных территорий», — говорится в сообщении муниципального парламента по итогам заседания.

Согласно плану реорганизации УДХБ, будут уволены девять человек, которые в настоящее время работают в ЦКГС по совместительству. Власти ожидают от этого экономию бюджетных средств в размере 3,7 млн руб.