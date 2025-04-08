Глеб Никитин и главный раввин РФ обсудили развитие Нижегородской синагоги

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин провел встречу с главным раввином Нижнего Новгорода Шимоном Бергманом, главным раввином России Берлом Лазаром и гендиректором Еврейского музея и центра толерантности. Об этом он рассказал в своем телеграм-канале.