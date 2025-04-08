Ричмонд
+8°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Глеб Никитин и главный раввин РФ обсудили развитие Нижегородской синагоги

Встреча состоялась 7 апреля.

Источник: телеграм-канал Глеба Никитина

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин провел встречу с главным раввином Нижнего Новгорода Шимоном Бергманом, главным раввином России Берлом Лазаром и гендиректором Еврейского музея и центра толерантности. Об этом он рассказал в своем телеграм-канале.

Согласно информации, на встрече они обсудили будущее квартала Нижегородской синагоги, а также совместные проекты Еврейского музея и НГХМ.

Напомним, недавно Глеб Никитин посетил предпремьерный показ сериала «Злые люди» (16+), который снимали в Нижегородской области. В мероприятии также поучаствовала съемочная команда.