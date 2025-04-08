ДИЗО Ростова возглавит Александр Шанько

Об этом сообщается в документации на сайте гордумы. 15 апреля на заседании гордумы Ростова депутаты утвердят нового главу ростовского ДИЗО. Им станет Александр Шанько.
Ранее он работал начальником отдела правовой работы минимущества Ростовской области, после занимал пост замдиректора ДИЗО Ростова.
С августа 2023 года ростовский департамент имущественно-земельных отношений возглавляет Ирина Смирягина. Добавим, пока ДИЗО возглавляет Ирина Смирягина. Её назначили на эту должность в августе 2023 года.