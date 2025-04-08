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Касым-Жомарт Токаев назвал направление, в котором готов скооперироваться с Израилем

Глава государства принял председателя Кнессета Государства Израиль Амира Охану, сообщает Zakon.kz.

Источник: akorda.kz

Об этом 8 апреля 2025 года рассказали в Акорде.

Президент Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что визит спикера израильского парламента в Казахстан подтверждает общую приверженность укреплению казахско-израильских отношений. Глава государства отметил значимость данного визита с точки зрения рассмотрения перспектив двустороннего сотрудничества.

сказано в сообщении

Особое внимание на встрече уделили торгово-экономическому партнерству.

Еще одной важной темой обсуждения стала кооперация в области управления водными ресурсами. Касым-Жомарт Токаев высоко оценил разработанные в Израиле передовые технологии и подтвердил готовность к партнерству в этой сфере.

Амир Охана поблагодарил президента Казахстана за теплый прием. По его словам, многоплановые связи между двумя странами продолжают успешно развиваться, открывая новые возможности для взаимодействия.