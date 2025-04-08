Залужный сделал неожиданное признание о начале конфликта

Он отметил, что в апреле 2022 года украинские представители размещались в штаб-квартире Европейского командования США в немецком Штутгарте, а позже — в Висбадене.
Залужный добавил, что летом там же при поддержке Британии появился оперативный штаб, который участвовал в планировании операций ВСУ.
«В этом штабе планировали операции, проводили военные игры, формировали потребности для ВСУ и передавали их в Вашингтон и европейские столицы», — говорится в публикации.
В марте американская газета New York Times со ссылкой на источники сообщила, что якобы ВМС США получили разрешение координировать операции, проводимые в крымских водах в 2022 году. Тогда же Центральное разведывательное управление США координировало атаки украинских БПЛА по российским кораблям в порту Севастополя. К 2024 году же американцы начали оказывать помощь ВСУ в нанесении ударов вглубь территории России. Также газета писала, что военные США, базировавшиеся на базе в германском Висбадене, передавали украинским войскам разведданные о позициях российских войск, а также координировали почти все удары РСЗО HIMARS.