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Токаев обсудил экономию воды с главой Кнессета Израиля

АСТАНА, 8 апр — Sputnik. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретился в Акорде с председателем Кнессета Израиля Амиром Оханой, передает пресс-служба главы государства.

Источник: Пресс-служба президента Казахстана

По мнению Токаева, визит спикера израильского парламента в Казахстан подтверждает «общую приверженность укреплению» двусторонних отношений.

Казахстанский лидер обсудил перспективы сотрудничества республики в торгово-экономической сфере, а также в области трансферта водосберегающих технологий.

Важной темой обсуждения стала кооперация в области управления водными ресурсами. Касым-Жомарт Токаев высоко оценил разработанные в Израиле передовые технологии и подтвердил готовность к партнерству в этой сфере.

отмечается в сообщении

Со своей стороны Амир Охана поблагодарил за теплый прием и подчеркнул, что многоплановые связи между двумя странами продолжают успешно развиваться, открывая новые возможности для взаимодействия.