Токаев обсудил экономию воды с главой Кнессета Израиля

По мнению Токаева, визит спикера израильского парламента в Казахстан подтверждает «общую приверженность укреплению» двусторонних отношений.
Казахстанский лидер обсудил перспективы сотрудничества республики в торгово-экономической сфере, а также в области трансферта водосберегающих технологий.
Важной темой обсуждения стала кооперация в области управления водными ресурсами. Касым-Жомарт Токаев высоко оценил разработанные в Израиле передовые технологии и подтвердил готовность к партнерству в этой сфере.
Со своей стороны Амир Охана поблагодарил за теплый прием и подчеркнул, что многоплановые связи между двумя странами продолжают успешно развиваться, открывая новые возможности для взаимодействия.