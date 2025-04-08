Вице-премьер Молдавии назвал ЕС единственным путем для страны

«Только те, кто никогда там не был, с упрямством закрывают глаза на эти реалии — на огромную разницу в уровне жизни, комфорте и безопасности, которые предлагает Европейский союз, в сравнении с любыми другими возможными альтернативами. Если говорить прагматично… становится очевидно, что для Республики Молдова не существует другой жизнеспособной альтернативы», — заявил Попшой в интервью агентству IPN.
По его словам, подавляющее большинство граждан понимает, что только в составе ЕС Молдавия может реализовать весь свой потенциал — экономический, культурный и в сфере безопасности.
«Единственным стратегическим направлением для такой страны, как Республика Молдова, остаётся европейская интеграция», — подчеркнул вице-премьер.
Саммит ЕС 14 декабря 2023 года принял решение о запуске переговоров о будущем членстве в Евросоюзе с Украиной и Молдавией. В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов в ЕС, выдвинув несколько жестких условий для формального начала переговоров о присоединении. В ЕС неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой.
Сам по себе статус страны- кандидата, а также начало переговоров еще не означают обязательного вступления страны в Евросоюз, эти шаги также ни к чему не обязывают Брюссель. Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, а с 2005 года «ведет» с ЕС переговоры о членстве, Северная Македония — с 2005, Черногория — с 2010, а Сербия — с 2012 года. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия — это произошло в 2013 году, процесс занял 10 лет.